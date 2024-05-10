Небольшая прохлада, дожди: прогноз погоды в Украине на 11 мая

Погода в субботу, 11 мая, будет слегка прохладной. Жары пока ожидать не стоит.

В то же время на большей части наших территорий ожидают дожди. Несмотря на это, температура по Украине не будет опускаться ниже +14 градусов днем.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что небо 11 мая будет облачным, однако с прояснениями.

Ночью на большей части Украины осадки не ожидаются, за исключением Черниговской и Сумской областей. Днем же будет более влажно. Небольшой дождь прогнозируют по всей территории, кроме южной части. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Отмечается, что температура ночью не будет превышать +5...+10 градусов, днем же будет колебаться в диапазоне +14...+19 градусов. На Закарпатье, в южной, и юго-восточной частях воздух будет прогреваться до +22 градусов.

Погода в столице

Как и на остальной территории Украины, в Киевской области в субботу ожидают облачную погоду, однако с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами небольшой дождь.

Температура по области ночью будет достигать +5...+10 градусов, днем – +14...+19. В самой же столице ночью отметки термометра будут показывать +8...+10 градусов. Днем ожидают до +16...+18 градусов.

Какой будет погода в регионах Украины

Киев – +16...+18

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +20...+22

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +16...+18

Погода на 11 мая 2024 года / Фото Укргидрометцентр