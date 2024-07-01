Местами грозы, однако кое-где жара до + 37: прогноз погоды на 2 июля
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 2 июля, украинцы будут наблюдать высокие показатели температуры воздуха на столбиках термометров. Однако синоптики предупреждают о грозах в некоторых регионах страны.
Второй день июля принесет изрядную жару, местами температура будет достигать + 37. В некоторых областях безумную жару перебьют грозы.
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Прогноз погоды в Украине 2 июля
Синоптики прогнозируют, что в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями дожди, грозы, днем местами град. Шквалы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди; температура ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 22 – 27 градусов тепла.
В Винницкой, Киевской и Черниговской областях переменная облачность ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Там температурные колебания ночью будут в пределах +17 – 22, днем +29 – 34.
На остальной территории сухая жаркая погода. Синоптики пророчат температуру ночью +19 – 24, днем +30 – 34, местами сильная жара +35 – 37.
Также они добавляют, что ветер переменных направлений будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +31...+33,
- Ужгород +22...+24,
- Львов +21...+23,
- Ивано-Франковск +21...+23,
- Тернополь +22...+24,
- Черновцы +24...+26,
- Хмельницкий +25...+27,
- Луцк +24...+26,
- Ровно +22...+24,
- Житомир +25...+27,
- Винница +28...+30,
- Одесса +29...+31,
- Николаев +34...+36,
- Херсон +34...+36,
- Симферополь +32...+34,
- Кропивницкий +32...+34,
- Черкассы +32...+34,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +32...+34,
- Днепр +33...+35,
- Запорожье +34...+36,
- Донецк +33...+35,
- Луганск +32...+34,
- Харьков +33...+35.
Прогноз погоды в Украине 2 июля / Инфографика "Укргидрометцентр"