Местами грозы, однако кое-где жара до + 37: прогноз погоды на 2 июля

Во вторник, 2 июля, украинцы будут наблюдать высокие показатели температуры воздуха на столбиках термометров. Однако синоптики предупреждают о грозах в некоторых регионах страны.

Второй день июля принесет изрядную жару, местами температура будет достигать + 37. В некоторых областях безумную жару перебьют грозы.

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Прогноз погоды в Украине 2 июля

Синоптики прогнозируют, что в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями дожди, грозы, днем местами град. Шквалы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди; температура ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 22 – 27 градусов тепла.

В Винницкой, Киевской и Черниговской областях переменная облачность ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Там температурные колебания ночью будут в пределах +17 – 22, днем +29 – 34.

На остальной территории сухая жаркая погода. Синоптики пророчат температуру ночью +19 – 24, днем +30 – 34, местами сильная жара +35 – 37.

Также они добавляют, что ветер переменных направлений будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +31...+33,

Ужгород +22...+24,

Львов +21...+23,

Ивано-Франковск +21...+23,

Тернополь +22...+24,

Черновцы +24...+26,

Хмельницкий +25...+27,

Луцк +24...+26,

Ровно +22...+24,

Житомир +25...+27,

Винница +28...+30,

Одесса +29...+31,

Николаев +34...+36,

Херсон +34...+36,

Симферополь +32...+34,

Кропивницкий +32...+34,

Черкассы +32...+34,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +32...+34,

Днепр +33...+35,

Запорожье +34...+36,

Донецк +33...+35,

Луганск +32...+34,

Харьков +33...+35.



Прогноз погоды в Украине 2 июля / Инфографика "Укргидрометцентр"