Другий день липня принесе неабияку спеку, подекуди температура сягатиме + 37. В деяких областях шалену спеку переб'ють грози.
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Прогноз погоди в Україні 2 липня
Синоптики прогнозують, що у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями дощі, грози, вдень місцями град. Шквали вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі; температура вночі 15 – 20 градусів тепла, а вдень 22 – 27 градусів тепла.
У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Там температурні коливання вночі будуть в межах +17 – 22, вдень +29 – 34.
На решті території суха жарка погода. Синоптики прогрозують температуру вночі +19 – 24, вдень +30 – 34, місцями сильна спека +35 – 37.
Також вони додають, що вітер змінних напрямків сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +31...+33,
- Ужгород +22..+24,
- Львів +21...+23,
- Івано-Франківськ +21...+23,
- Тернопіль +22...+24,
- Чернівці +24...+26,
- Хмельницький +25...+27,
- Луцьк +24...+26,
- Рівне +22...+24,
- Житомир +25...+27,
- Вінниця +28...+30,
- Одеса +29...+31,
- Миколаїв +34...+36,
- Херсон +34...+36,
- Сімферополь +32...+34,
- Кропивницький +32...+34,
- Черкаси +32...+34,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +32...+34,
- Дніпро +33...+35,
- Запоріжжя +34...+36,
- Донецьк +33...+35,
- Луганськ +32...+34,
- Харків +33...+35.
Прогноз погоди в Україні 2 липня / Інфографіка "Укргідрометцентр"