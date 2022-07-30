Жара в большинстве регионов и грозы с ливнями на Западе: прогноз погоды на 31 июля

В последний день июля погода в Украине будет богата сюрпризами – приятными и не очень. В большинстве регионов Украины будет жарко, в то же время, на Запад придет похолодание, однако вместе с тем придут и грозы.

По всей стране температура воздуха будет колебаться от +20 до +33 градусов. На Западе из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

Интересно Температура резко поднимется до +37 градусов: синоптик предупредил украинцев о сильной жаре

Погода в регионах

Все западные области 31 июля покроют грозы. Наиболее мощные ливни синоптики прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+23 градуса.

Из-за непогоды на Западе на 31 июля объявили штормовое предупреждение. В частности, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен II, то есть оранжевый уровень угрозы. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях объявлен желтый уровень опасности.

На Севере грозы накроют Житомирскую область. В других регионах кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+29 градусов.

Также грозы накроют Винницкую область. Во всех других областях Центра, Юга и Востока 31 июля прогнозируют жару – от +27 до +33 градусов.

В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха будет составлять +28...+30 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что грозы в Украине несет циклон Frieda. Именно он станет причиной мощных дождей, ливней, местами шквала и града. В Карпатах. По словам синоптика, дожди могут вызвать повышение уровня рек.

В Карпатах дожди будут даже опасны из-за мощи, ведь могут провоцировать в отдельных местах и поднимать уровень воды в реках! Будьте осторожны,

– подчеркнула Диденко.

В то же время на Севере, Юге, Востоке и Центре под влиянием антициклона будет доминировать жара до +33 градусов.

Погода в городах

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 31 июля. / Карта Укргидрометцентра.