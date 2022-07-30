Жара в большинстве регионов и грозы с ливнями на Западе: прогноз погоды на 31 июля
Источник:Укргидрометцентр
В последний день июля погода в Украине будет богата сюрпризами – приятными и не очень. В большинстве регионов Украины будет жарко, в то же время, на Запад придет похолодание, однако вместе с тем придут и грозы.
По всей стране температура воздуха будет колебаться от +20 до +33 градусов. На Западе из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.
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Погода в регионах
Все западные области 31 июля покроют грозы. Наиболее мощные ливни синоптики прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+23 градуса.Обратите внимание! Из-за непогоды на Западе на 31 июля объявили штормовое предупреждение. В частности, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен II, то есть оранжевый уровень угрозы. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях объявлен желтый уровень опасности.
На Севере грозы накроют Житомирскую область. В других регионах кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+29 градусов.
Также грозы накроют Винницкую область. Во всех других областях Центра, Юга и Востока 31 июля прогнозируют жару – от +27 до +33 градусов.
В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха будет составлять +28...+30 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что грозы в Украине несет циклон Frieda. Именно он станет причиной мощных дождей, ливней, местами шквала и града. В Карпатах. По словам синоптика, дожди могут вызвать повышение уровня рек.
В Карпатах дожди будут даже опасны из-за мощи, ведь могут провоцировать в отдельных местах и поднимать уровень воды в реках! Будьте осторожны,
– подчеркнула Диденко.
В то же время на Севере, Юге, Востоке и Центре под влиянием антициклона будет доминировать жара до +33 градусов.
Погода в городах
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +28...+30
Прогноз погоды на 31 июля. / Карта Укргидрометцентра.