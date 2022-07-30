По всій країні температура повітря коливатиметься у межах від +20 до +33 градусів. На Заході через негоду оголосили штормове попередження.
Цікаво Температура різко підніметься до +37 градусів: синоптик попередив українців про потужну спеку
Погода в регіонах
Усі західні області 31 липня накриють грози. Найбільш потужні зливи синоптики прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Температура повітря коливатиметься у межах +20...+23 градуси.
На Півночі грози накриють Житомирську область. В інших регіонах день мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+29 градусів.
Також грози накриють Вінниччину. У всіх інших областях Центру, Півдня та Сходу 31 липня прогнозують спеку – від +27 до +33 градусів.
У Києві день мине без опадів. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що грози в Україну несе циклон Frieda. Саме він стане причиною потужних дощів, злив, подекуди шквалу та граду. У Карпатах. за словами синоптикині, дощі можуть викликати підвищення рівня річок.
У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках! Будьте обережними,
– наголосила Діденко.
Водночас на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі під впливом антициклону домінуватиме спека до +33 градусів.
Погода в містах
Ужгород – +21...+23
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30
Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру