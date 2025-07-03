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24 Канал Новости Украины Жара покидает часть областей, будут дожди: прогноз погоды на 4 июля
3 июля, 14:53
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Жара покидает часть областей, будут дожди: прогноз погоды на 4 июля

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 4 июля в Украине ожидаются дожди на западных и северных регионах, которые принесут прохладу, тогда как большинство других областей будут сохранять жару.
  • Температура днем будет колебаться от 28 до 33 градусов, с возможностью снижения на северо-западе до 20 – 25 градусов, а в Винницкой, Одесской и Николаевской областях до 35 градусов.

В пятницу, 4 июля, в Украине преимущественно будет сохраняться жара. Однако на западные и северные регионы идут дожди, которые в конце концов и принесут долгожданную прохладу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода по Украине

Так, в пятницу в большинстве областей будет господствовать поле повышенного давления. Однако на западные, северные и Винницкую области сунет холодный атмосферный фронт, что принесет с собой кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики ожидают теплую ночь, кроме восточной части. Днем прохлада придет на северо-запад. Температура ночью в среднем будет достигать 15 – 20 градусов, на востоке страны будет 11 – 16 градусов. Днем отметки будут колебаться в пределах 28 – 33 градусов.

В Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара до 35 градусов, на северо-западе снижение температуры до 20 – 25 градусов.

Какой будет температура в крупных городах

  • Киев +30 – +32
  • Ужгород +30 – +32
  • Львов +22 – +24
  • Ивано-Франковск +28 – +30
  • Тернополь +26 – +28
  • Черновцы +28 – +30
  • Хмельницкий +28 – +30
  • Луцк +22 – +24
  • Ровно +22 – +24
  • Житомир +28 – +30
  • Винница +32 – +34
  • Одесса +32 – +34
  • Николаев +32 – +30
  • Херсон +30 – +32
  • Симферополь +30 – +32
  • Кропивницкий +30 – +32
  • Черкассы +30 – +32
  • Чернигов +30 – +32
  • Сумы +30 – +32
  • Полтава +30 – +32
  • Днепр +30 – +32
  • Запорожье +30 – +32
  • Донецк +28 – +30
  • Луганск +27 – +30
  • Харьков +28 – +30

Прогноз погоды на июль / скриншот из Укргидрометцентра


 