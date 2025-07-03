Жара покидает часть областей, будут дожди: прогноз погоды на 4 июля
- 4 июля в Украине ожидаются дожди на западных и северных регионах, которые принесут прохладу, тогда как большинство других областей будут сохранять жару.
- Температура днем будет колебаться от 28 до 33 градусов, с возможностью снижения на северо-западе до 20 – 25 градусов, а в Винницкой, Одесской и Николаевской областях до 35 градусов.
В пятницу, 4 июля, в Украине преимущественно будет сохраняться жара. Однако на западные и северные регионы идут дожди, которые в конце концов и принесут долгожданную прохладу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода по Украине
Так, в пятницу в большинстве областей будет господствовать поле повышенного давления. Однако на западные, северные и Винницкую области сунет холодный атмосферный фронт, что принесет с собой кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики ожидают теплую ночь, кроме восточной части. Днем прохлада придет на северо-запад. Температура ночью в среднем будет достигать 15 – 20 градусов, на востоке страны будет 11 – 16 градусов. Днем отметки будут колебаться в пределах 28 – 33 градусов.
В Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара до 35 градусов, на северо-западе снижение температуры до 20 – 25 градусов.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев +30 – +32
- Ужгород +30 – +32
- Львов +22 – +24
- Ивано-Франковск +28 – +30
- Тернополь +26 – +28
- Черновцы +28 – +30
- Хмельницкий +28 – +30
- Луцк +22 – +24
- Ровно +22 – +24
- Житомир +28 – +30
- Винница +32 – +34
- Одесса +32 – +34
- Николаев +32 – +30
- Херсон +30 – +32
- Симферополь +30 – +32
- Кропивницкий +30 – +32
- Черкассы +30 – +32
- Чернигов +30 – +32
- Сумы +30 – +32
- Полтава +30 – +32
- Днепр +30 – +32
- Запорожье +30 – +32
- Донецк +28 – +30
- Луганск +27 – +30
- Харьков +28 – +30
Прогноз погоды на июль / скриншот из Укргидрометцентра