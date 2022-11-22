В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет выше средних многолетних показателей. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

К теме "Почти весна": где в Украине резко потеплеет

Температурный фон распределится неравномерно по Украине – от практически летних показателей на Юге и Востоке до слабых морозов в западной и северной части,

– рассказал Кибальчич.

Какая будет погода в Украине в течение недели

Вторник, 22 ноября

После теплого понедельника, когда в Приазовье было +20 градусов, в Украине немного похолодает. На Востоке и Юге местами наконец-то прекратятся дожди. Однако температура воздуха опустится до +2…+7 градусов. На остальной территории Украины -3...+2 градуса. Ветер будет ощутим – 7 – 12 метров в секунду.

Среда, 23 ноября

В Украине будет царить поле повышенного давления, поэтому осадков не будет нигде. Ночью и утром в северной, центральной и южной областях местами возможны туманы. Ветер успокоится, а температура воздуха будет днем -2...+3 градусов и +2...+7 градусов на Юге и Западе Украины.

Четверг, 24 ноября

На территории нашей страны сохранится влияние антициклона, поэтому погода почти не изменится. Утром и ночью также возможны туманы, ветер станет еще менее ощутимым, потому что будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

В Закарпатье и в Крыму потеплеет. Там синоптик обещает +6…+11 градусов.

Читайте также Киев залил ледяной дождь: жители столицы делятся шокирующими видео

Пятница, 25 ноября

В западные, северные и центральные области вернется мокрый снег. Правда, в этот раз он накроет Юг. Ветер немного усилится – 7 – 12 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а в западных областях – -1…+4 градусов.

Выходные, 26 – 27 ноября

Юг, Север и Центр накроют дожди. Жителям других регионов Украины повезет больше, потому что у них будет сухо. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9 градусов.