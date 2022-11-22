Найближчими днями температура повітря в Україні буде вищою за середні багаторічні показники. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Температурний фон розподілиться нерівномірно по Україні – від практично літніх показників на Півдні та Сході країни до слабких морозів у західній та північній частині,

– розповів Кібальчич.

Яка буде погода в Україні впродовж тижня

Вівторок, 22 листопада

Після теплого понеділка, коли у Приазов'ї було +20 градусів, в Україні дещо похолодає. На Сході та Півдні місцями нарешті припиняться дощі. Однак температура повітря опуститься до +2...+7 градусів. На решті території України – -3...+2 градусів. Вітер буде відчутний – 7 – 12 метрів на секунду.

Середа, 23 листопада

В Україні пануватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не буде ніде. Уночі та вранці у північних, центральних та південних областях місцями можливі тумани. Вітер заспокоїться, а температура повітря вдень становитиме -2...+3 градусів та +2...+7 градусів на Півдні та Заході України.

Четвер, 24 листопада

На території нашої країни збережеться вплив антициклону, то ж погода майже не зміниться. Зранку і вночі так само можливі тумани, вітер стане ще менше відчутним, бо рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

На Закарпатті та в Криму потепліє. Там синоптик обіцяє +6...+11 градусів.

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П'ятниця, 25 листопада

У західні, північні та центральні області повернеться мокрий сніг. Щоправда, цього разу він накриє також Південь. Вітер трохи посилиться – 7 – 12 метрів на секунду. Вдень стовпчики термометрів покажуть +5…+10 градусів, а у західних областях – -1…+4 градусів.

Вихідні, 26 – 27 листопада

Південь, Північ та Центр накриють дощі. Мешканцям інших регіонів України пощастить більше, адже у них буде сухо. Температура повітря коливатиметься у межах +4...+9 градусів.