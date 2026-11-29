В Украине с 30 ноября по 6 декабря будет преобладать сухая погода с дефицитом осадков. Северный антициклон принесет ночные морозы до -16 градусов, а на дорогах местами ожидается гололед.

Подробнее об этом рассказывает синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

Чего ожидать от погоды в первую неделю декабря?

Погодную ситуацию в ближайшие дни будет формировать устойчивая область повышенного атмосферного давления северного происхождения. Из-за этого температура воздуха, как ожидается, будет заметно ниже сезонной нормы, особенно в западных и юго-западных областях.

Будет преобладать ветер северного и северо-восточного направлений умеренной силы. В отдельные дни вероятно образование туманов с изморозью, что ухудшит видимость на автодорогах.



Прогноз погоды на неделю / Скриншот

Начало декабря встретит нас пронизывающим холодом

В понедельник, 30 ноября, по всей стране установится малооблачная погода без осадков. Скорость ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, а на западе колебаться в пределах 3–8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут -5…-10 градусов, на западе опустятся до -11…-16 градусов, а днем ожидается -2…-7 градусов, кроме Закарпатья и Крыма, где будет около 0 градусов.

Во вторник, 1 декабря, сухая и морозная погода полностью сохранится. На дорогах западной части Украины будет скользко из-за гололеда.

Температурные показатели останутся аналогичными предыдущим суткам: до -16 градусов ночью в западных областях и -2…-7 градусов днем на большей части территории страны.

Ослабление морозов в середине недели

В среду, 2 декабря, синоптики не прогнозируют существенных осадков благодаря сохранению антициклонального влияния. Ночью и утром местами будут образовываться туманы и выпадать иней.

Температура ночью будет колебаться от -4 до -9 градусов, на Западе – от -9 до -14 градусов, а днем воздух прогреется до -4…+1 градуса, в Крыму – до +4 градусов.

В четверг, 3 декабря, небо затянется облаками, однако погода останется преимущественно сухой. Ветер переменных направлений составит 3–8 метров в секунду.

В ночные часы ожидается -3…-8 градусов, в западных областях -9…-12 градусов, а днем термометры покажут -3…+2 градуса, в Крыму до +6 градусов.

Осадки в конце недели затронут отдельные регионы

В пятницу, 4 декабря, сухая погода сохранится в большинстве регионов, однако на крайнем западе и в Крыму малоактивные фронты принесут мокрый снег и дождь.

Днем ветер сменится на северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночная температура составит -3…-8 градусов, а дневная – около -3…+2 градусов.

В субботу, 5 декабря, небольшие осадки смешанной фазы распространятся на южные, центральные и западные области, тогда как остальная территория останется сухой.

Столбики термометров ночью покажут -3…-8 градусов, местами до -10 градусов, а днем будут колебаться в пределах -4…+1 градуса.

В воскресенье, 6 декабря, дожди со снегом пройдут только на юге, а на остальной территории осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит -3…-8 градусов, местами до -10 градусов, днем -4…+1 градус, а в Крыму в течение суток ожидается -1…+4 градуса.

Напомним, ранее мы писали, что последняя неделя ноября принесла в Украину значительное понижение температуры воздуха и первые ощутимые снегопады.