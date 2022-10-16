Во всех регионах – солнечно: прогноз погоды в Украине на 17 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 17 октября, будет теплой и сухой. Утром синоптики прогнозируют местами туман, однако днем – солнечно.
Температура воздуха ночью будет от +3 до -2 мороза, на Западе и Юге – +3...+8. Днем будет очень тепло – +13…+18, в западных областях местами до +22, на севере Левобережья – +10…+14.
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Так, по всей Украине – солнечно и ясно. Дождей не будет ни в одном регионе. Правда, в западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман.
Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Последние теплые дни этой недели
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в понедельник и вторник погода будет особенно теплой. Следует успеть насладиться, поскольку со среды – похолодание и дожди. Однако оно еще не окончательное, ведь потепление в октябре еще будет.
Во Львове обещают – +18 градусов, в Киеве – +16, в Одессе – +14. Немного холоднее на Востоке и Севере. Например, в Сумах – +11.
Прогноз погоды в городах Украины на 17 октября
Ужгород – +19
Львов – +18
Ивано-Франковск – +17
Тернополь – +16
Черновцы – +16
Хмельницкий – +14
Луцк – +17
Ровно – +16
Житомир – +14
Винница – +13
Одесса – +14
Николаев – +15
Херсон – +16
Симферополь – +13
Кропивницкий – +14
Черкассы – +10
Чернигов – +13
Сумы – +11
Полтава – +12
Днепр – +13
Запорожье – +15
Донецк – +13
Луганск – +12
Харьков – +13
Киев – +13
Погода в Украине 17 октября / Карта "Синоптик"