Во всех регионах – солнечно: прогноз погоды в Украине на 17 октября

Погода в Украине в понедельник, 17 октября, будет теплой и сухой. Утром синоптики прогнозируют местами туман, однако днем – солнечно.

Температура воздуха ночью будет от +3 до -2 мороза, на Западе и Юге – +3...+8. Днем будет очень тепло – +13…+18, в западных областях местами до +22, на севере Левобережья – +10…+14.

Кстати Будет солнечно или начнутся морозы: погода во второй половине осени удивит температурой

Так, по всей Украине – солнечно и ясно. Дождей не будет ни в одном регионе. Правда, в западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Последние теплые дни этой недели

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в понедельник и вторник погода будет особенно теплой. Следует успеть насладиться, поскольку со среды – похолодание и дожди. Однако оно еще не окончательное, ведь потепление в октябре еще будет.

Во Львове обещают – +18 градусов, в Киеве – +16, в Одессе – +14. Немного холоднее на Востоке и Севере. Например, в Сумах – +11.

Прогноз погоды в городах Украины на 17 октября

Ужгород – +19

Львов – +18

Ивано-Франковск – +17

Тернополь – +16

Черновцы – +16

Хмельницкий – +14

Луцк – +17

Ровно – +16

Житомир – +14

Винница – +13

Одесса – +14

Николаев – +15

Херсон – +16

Симферополь – +13

Кропивницкий – +14

Черкассы – +10

Чернигов – +13

Сумы – +11

Полтава – +12

Днепр – +13

Запорожье – +15

Донецк – +13

Луганск – +12

Харьков – +13

Киев – +13



Погода в Украине 17 октября / Карта "Синоптик"