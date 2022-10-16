Температура повітря вночі сягатиме від +3 до -2 морозу, на Заході та Півдні – +3...+8. Вдень буде дуже тепло – +13...+18, у західних областях місцями до +22, на півночі Лівобережжя – +10...+14.
До речі Буде сонячно чи почнуться морози: погода в другій половині осені здивує температурою
Так, по всій Україні – сонячно та ясно. Дощів не буде в жодному регіоні. Щоправда, в західних, центральних і східних областях – вночі та вранці місцями туман.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Останні теплі дні цього тижня
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в понеділок та вівторок погода буде особливо теплою. Слід встигнути насолодитись, оскільки із середи – похолодання та дощі. Проте воно ще не остаточне, адже потепління у жовтні ще буде.
У Льові обіцяють – +18 градусів, у Києві – +16, в Одесі – +14. Дещо холодніше на Сході та Півночі. Наприклад, у Сумах – +11.
Прогноз погоди у містах України на 17 жовтня
Ужгород – +19
Львів – +18
Івано-Франківськ – +17
Тернопіль – +16
Чернівці – +16
Хмельницький – +14
Луцьк – +17
Рівне – +16
Житомир – +14
Вінниця – +13
Одеса – +14
Миколаїв – +15
Херсон – +16
Сімферополь – +13
Кропивницький – +14
Черкаси – +10
Чернігів – +13
Суми – +11
Полтава – +12
Дніпро – +13
Запоріжжя – +15
Донецьк – +13
Луганськ – +12
Харків – +13
Київ – +13
Погода в Україні 17 жовтня / Карта "Синоптик"