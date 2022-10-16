Температура повітря вночі сягатиме від +3 до -2 морозу, на Заході та Півдні – +3...+8. Вдень буде дуже тепло – +13...+18, у західних областях місцями до +22, на півночі Лівобережжя – +10...+14.

До речі Буде сонячно чи почнуться морози: погода в другій половині осені здивує температурою

Так, по всій Україні – сонячно та ясно. Дощів не буде в жодному регіоні. Щоправда, в західних, центральних і східних областях – вночі та вранці місцями туман.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Останні теплі дні цього тижня

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в понеділок та вівторок погода буде особливо теплою. Слід встигнути насолодитись, оскільки із середи – похолодання та дощі. Проте воно ще не остаточне, адже потепління у жовтні ще буде.

У Льові обіцяють – +18 градусів, у Києві – +16, в Одесі – +14. Дещо холодніше на Сході та Півночі. Наприклад, у Сумах – +11.

Прогноз погоди у містах України на 17 жовтня

Ужгород – +19

Львів – +18

Івано-Франківськ – +17

Тернопіль – +16

Чернівці – +16

Хмельницький – +14

Луцьк – +17

Рівне – +16

Житомир – +14

Вінниця – +13

Одеса – +14

Миколаїв – +15

Херсон – +16

Сімферополь – +13

Кропивницький – +14

Черкаси – +10

Чернігів – +13

Суми – +11

Полтава – +12

Дніпро – +13

Запоріжжя – +15

Донецьк – +13

Луганськ – +12

Харків – +13

Київ – +13



Погода в Україні 17 жовтня / Карта "Синоптик"