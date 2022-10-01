3 недели без дождя: осень удивит жителей Запада Украины продолжительным сухим периодом

В сентябре жители западных областей Украины сильно промокли. Однако не вся осень будет такой мокрой, вскоре украинцев ждет длительный сухой период.

С 24 октября на Западе наконец-то перестанет дождь. Солнечная и сухая погода задержится на 3 недели до середины ноября.

Тема Без морозов и с сильным потеплением, – синоптик рассказал о погоде в Украине в октябре

На Западе наконец-то прояснится

В конце октября украинцы наконец-то смогут забыть о зонтах, с которыми ходили весь сентябрь. В октябре дождливых дней будет уже гораздо меньше. Длительный влажный период прогнозируют 15 – 23 октября. Уже после погода будет сухой.

Облачных дней после 24 октября практически совсем не будет. Максимальная температура воздуха на Западе будет +15 градусов, а в среднем она будет колебаться в пределах +12...+13 градусов. На 1 – 2 градуса может быть теплее в Закарпатье.

Какая будет погода в других регионах

Солнечную и ясную погоду обещают не только на Западе. Во всех других областях Украины в этот период также будет царить золотистая осень. Однако в Киеве воздух будет холоднее – +9...+11 градусов.

Интересные морозы или потепление: какой будет зима в Украине

В Харькове 24 октября столбики термометров вообще опустятся до +2 градусов, а ночью – до -3 градусов. В Луганске в этот день возможен снег. В общем, там погода будет более контрастной.