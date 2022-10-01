З 24 жовтня на Заході нарешті перестане дощити. Сонячна та суха погода затримається на 3 тижні – до середини листопада.

До теми Без морозів та з сильним потеплінням, – синоптик розповів про погоду в Україні у жовтні

На Заході нарешті випогодиться

Наприкінці жовтня українці нарешті зможуть забути про парасольки, з якими ходили весь вересень. Загалом у жовтні дощових днів буде вже набагато менше. Тривалий вологий період прогнозую впродовж 15 – 23 жовтня. Вже після погода буде сухою.

Хмарних днів після 24 жовтня не буде практично зовсім. Максимальна температура повітря на Заході становитиме +15 градусів, а в середньому вона коливатиметься в межах +12...+13 градусів. На 1 – 2 градуси може бути тепліше на Закарпатті.

Яка буде погода в інших регіонах

Сонячну та ясну погоду обіцяють не лише на Заході. У всіх інших областях України в цей період також пануватиме золотава осінь. Однак у Києві повітря буде холоднішим – +9...+11 градусів.

Цікаво Люті морози чи потепління: якою буде зима в Україні

У Харкові 24 жовтня стовпчики термометрів взагалі опустяться до +2 градусів, а вночі – до -3 градусів. Водночас у Луганську в цей день можливий сніг. Загалом там погода буде більш контрастною.