Снег в апреле: Украинская климатическая сеть назвала причину резкого похолодания

В Украине зафиксировали резкий перепад температуры. Посреди апреля пришло похолодание, а снег укрыл едва ли не все области.

Советник Украинской климатической сети, специалист отдела климата ОО "Екодія" Анастасия Ивашина рассказала 24 Каналу, что мы видим последствия глобального изменения климата. Они не являются критически аномальными, ведь повторяются на протяжении последних нескольких лет.

К теме Ночные заморозки, снег и еще большее похолодание: прогноз погоды на 8 апреля

От аномальных дождей до резкого похолодания

Изменения климата заметны не только, глядя на большую амплитуду в перепаде температур, но и на другие негативные явления природы. Все это подтверждает слова ученых, которые еще раньше делали такие прогнозы.

Относительно резкого похолодания, то полярный вихрь должен "крутиться" именно над Северным полюсом и там оставаться. Но у нас был рекордно теплый март, соответственно, в результате определенных физических процессов, это разбило вихрь и он упал южнее на земном шаре. Это в частности принесло арктические массы, резкое похолодание,

– объяснила Анастасия Ивашина.

Интересно, что основная масса арктического холодного воздуха пошла в сторону России. Там обещают более сильные шквалы, холод, пожары. Такие изменения свидетельствуют, что процессы и механизмы, благодаря которым работают природные системы, нарушены.

Это произошло вследствие того, что сконцентрировалось большое количество парниковых газов, это повышает температуру. А природа начинает реагировать, поэтому мы видим разнообразные аномалии.

Например, 1 апреля 2025 года в Киеве и Киевской области за сутки выпала месячная норма осадков. У нас была малоснежная зима, потом морозы, а дальше пришли такие дожди,

– отметила Анастасия Ивашина.

С одной стороны. осадки это хорошо, потому что они увлажняют почву, но не в таком чрезмерном количестве. Это не способствует нормальному развитию природы, экосистемы и комфортным условиям для людей и остальных живых организмов.

Напомним, уже третий день в Украине фиксируют снегопады и метели. В некоторых областях это привело к осложнению движения. В течение 9 – 11 апреля синоптики предупреждают о снижении температуры до 5 – 10 градусов ниже нуля.