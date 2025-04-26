Будет ли еще снег и заморозки, когда потеплеет и какая будет погода в мае: интервью синоптика

В начале апреля в Украине резко похолодало и ударили заморозки, местами до -10 градусов. Также во многих областях выпал снег. И хотя через неделю пришло потепление до +25 градусов, а местами даже больше, уже вскоре температура снова упадет.

Какой будет погода до конца апреля и в мае – ждать ли еще сильного похолодания, возможен ли снова снег в Украине, когда будет потепление и когда наступит метеорологическое лето, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будут ли в Украине еще сильные заморозки и снег

С середины апреля погода снова радует украинцев теплом. Кое-где уже пригрело как в мае, или даже летом. Впрочем, снова ожидается похолодание. Когда оно начнется и будет ли таким сильным, как в начале месяца?

Надеемся, что не таким резким, но 26 – 28 апреля характер погоды в Украине уже изменится.

В ближайшие сутки через нашу территорию с Севера на Юг переместится холодный атмосферный фронт. Он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь для арктического воздуха из северных широт. Это приведет к интенсивному росту давления потом.

Такой северный процесс повлечет достаточно холодную погоду, даже с ночными заморозками. Прогнозируем их ночью на воскресенье, 27 апреля, в западных и северных областях, а в ночь на понедельник в большинстве областей на поверхности почвы. Поскольку ночь на понедельник ожидается самой прохладной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе, но интенсивность их 0 – -3 градуса.



Заморозки будут ночью 27 – 29 апреля / Фото Getty Images

Обратите внимание! Ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

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Учитывая снижение температуры до минусовых значений, возможен ли в Украине снова снег?

Пока не прогнозируем. У нас наоборот вот этот атмосферный фронт сейчас проходит, который с кратковременными грозовыми дождями может быть. А потом, 27, 28, 29 апреля, будет преобладать погода без осадков.

Это наоборот усиление поля повышенного давления, антициклона. Будет малооблачно, поэтому, соответственно, и заморозки могут быть.



Снег в Украине пока не прогнозируют / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.

Когда снова придет потепление

Как долго будут заморозки и когда снова придет потепление?

Ну, вот эти три ночи, 27 – 29 апреля, будут прохладными, но в дальнейшем уже снова имеем тенденцию к повышению температуры. Конечно, не таких практически летних значений, как сейчас, но все равно уже значения будут несколько выше.



Потепление ожидается уже в последние дни апреля / Фото Юлии Муриной, 24 Канал

То есть резкого повышения температуры снова до +25 градусов пока ждать не стоит?

+25 нет, а вот, например, те самые +20 градусов могут быть. Если говорить о 28 апреля, то дневные максимумы будут достигать +10 – +16 градусов, а 29-го уже +14 – +20 градусов.

Какой будет погода в мае

Какой погоды ждать в мае и возможны ли снова перепады температуры?

Колебания всегда возможны. По предварительным прогнозам, в мае среднемесячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много.

Ранее в Украине фиксировали заморозки и в мае. Возможны ли они в этом году?

Возможны, но практически пока что в начале месяца их не видно. Поэтому будем уточнять информацию.

Сейчас вот этот процесс пройдет 26 – 28 апреля с ночными заморозками, и дальше тогда уже можно будет конкретнее говорить также о начале мая. Потому что пока практических значений, как я всегда подчеркиваю, нет.

Однако следующая неделя, начиная со вторника, 29 апреля, будет достаточно классическим весенним, с плюсовыми температурами и ночью, и днем. Все же в дневные часы до +20 градусов местами может повышаться температура.



Заморозки в мае возможны, но пока их не прогнозируют / Фото Getty Images

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в мае, составляет 0 – -6 градусов. Кое-где в Сумской области и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.

Все же надеемся, что в начале мая будет тепло.

Так, 1 – 2 мая должно быть по-весеннему комфортно.



Начало мая будет теплым / Фото ТРК "Люкс"

Кстати, абсолютный максимум в мае достигал +30 – +37 градусов. В Одесской, Луганской областях и в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.

Будут ли сильные осадки и дожди в мае

Ждать ли дождей в первые дни мая и будет ли много осадков в последний месяц весны в целом?



По тенденции, которая у нас складывается, как раз-таки, 27 – 29 апреля преимущественно у нас поле повышенного давления может быть, поэтому меньше осадков. Определенная котловина может быть. Вот днем 29 – 30 апреля может проходить через территорию Украины какой-то атмосферный фронт опять с северо-запада.

Но 1 – 2 мая ожидается снова поле повышенного атмосферного давления, поэтому вероятность осадков меньше.



В начале мая вероятность осадков меньше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В целом месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, – 88 – 138 миллиметров.

Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем.



Сильные и затяжные дожди в мае пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда наступит метеорологическое лето

В прошлом году метеорологическое лето в Украине наступило уже в середине мая. Возможно ли, что тенденции к потеплению сохранятся и в этом году лето также наступит уже в мае?

Конечно, такие тенденции в глобальных, сезонных масштабах могут удерживаться. В принципе, они продолжаются, но ситуативно для каждого месяца могут быть и исключения. Как будет в этом году, пока невозможно сказать. Таких длительных прогнозов не существует.



Начнется ли метеорологическое лето уже в мае – пока неизвестно / Фото ТРК "Люкс"

Краткая справка. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит в Украине преимущественно во второй декаде мая, но на Закарпатье и Юге – в первой.