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24 Канал Новости Украины Тепло, порывы ветра и небольшие дожди: прогноз погоды на 1 мая
30 апреля, 16:56
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Тепло, порывы ветра и небольшие дожди: прогноз погоды на 1 мая

Анастасия Безейко
Основні тези
  • В первый день мая в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди.
  • Температура ночью от +5 до +10, днем от +15 до +24; ветер преимущественно северо-западный, местами с порывами до 20 м/с.

В четверг, 1 мая, погода в Украине будет теплой. Синоптики обещают день без осадков, однако местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 1 мая

В первый день мая в Украине ожидают переменную облачность и отсутствие осадков. Правда, в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10, а на побережье морей – до 13+. Днем синоптики обещают от +19 до +24, однако в северной части страны будет прохладнее – от +15 до +20.

Ветер ночью будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем – преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, а в северных и центральных областях прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +19...+21;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +19...+21;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +20...+22.

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Прогноз погоды на 1 мая / Карта Укргидрометцентра