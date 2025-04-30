Тепло, порывы ветра и небольшие дожди: прогноз погоды на 1 мая
- В первый день мая в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди.
- Температура ночью от +5 до +10, днем от +15 до +24; ветер преимущественно северо-западный, местами с порывами до 20 м/с.
В четверг, 1 мая, погода в Украине будет теплой. Синоптики обещают день без осадков, однако местами возможны небольшие кратковременные дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 1 мая
В первый день мая в Украине ожидают переменную облачность и отсутствие осадков. Правда, в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10, а на побережье морей – до 13+. Днем синоптики обещают от +19 до +24, однако в северной части страны будет прохладнее – от +15 до +20.
Ветер ночью будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем – преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, а в северных и центральных областях прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в областных центрах
- Киев +16...+18;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +19...+21;
- Тернополь +19...+21;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +19...+21;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Винница +19...+21;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +20...+22.
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