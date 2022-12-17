Сильный мороз и гололедица: прогноз погоды в Украине на 18 декабря

В воскресенье, 18 декабря, на Украине начнется похолодание. Тем не менее, синоптики отмечают, что в этот день осадков не будет.

Ночью в юго-восточной части страны обещают небольшой снег. В центральных областях прогнозируют дождь и понижение температуры.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Температура в западных, северных и Винницких областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза. В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.

Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Властвует северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

За словами синоптикини, 18 декабря в Украине начнется похолодание. Днем в западных областях температура опустится от -3 до -7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза. В центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза, на востоке и юге будет еще теплее, но значительно меньше тепла – +3-10 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – -5...-3

Львов – -7...-5

Ивано-Франковск – -7...-5

Тернополь – -7...-5

Черновцы – -7...-5

Хмельницкий – -6...-4

Луцк – -8...-6

Ровно – -8...-6

Житомир – -8...-6

Винница – -3...-1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +2...+4

Сумы – -3...-1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +5...+7

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +2...+4

Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 18 декабря / Фото Укргидрометцентра.