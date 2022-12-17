Сильный мороз и гололедица: прогноз погоды в Украине на 18 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 18 декабря, на Украине начнется похолодание. Тем не менее, синоптики отмечают, что в этот день осадков не будет.
Ночью в юго-восточной части страны обещают небольшой снег. В центральных областях прогнозируют дождь и понижение температуры.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Температура в западных, северных и Винницких областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза. В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.
Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Властвует северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
За словами синоптикини, 18 декабря в Украине начнется похолодание. Днем в западных областях температура опустится от -3 до -7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза. В центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза, на востоке и юге будет еще теплее, но значительно меньше тепла – +3-10 градусов.
Погода в городах Украины
- Ужгород – -5...-3
- Львов – -7...-5
- Ивано-Франковск – -7...-5
- Тернополь – -7...-5
- Черновцы – -7...-5
- Хмельницкий – -6...-4
- Луцк – -8...-6
- Ровно – -8...-6
- Житомир – -8...-6
- Винница – -3...-1
- Одесса – 0...+2
- Николаев – -1...+1
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +7…+9
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +2...+4
- Киев – -4...-2