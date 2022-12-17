Сильный мороз и гололедица: прогноз погоды в Украине на 18 декабря

17 декабря 2022, 14:26
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Укргидрометцентр

В воскресенье, 18 декабря, на Украине начнется похолодание. Тем не менее, синоптики отмечают, что в этот день осадков не будет.

Ночью в юго-восточной части страны обещают небольшой снег. В центральных областях прогнозируют дождь и понижение температуры.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Температура в западных, северных и Винницких областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза. В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.

Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Властвует северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

За словами синоптикини, 18 декабря в Украине начнется похолодание. Днем в западных областях температура опустится от -3 до -7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза. В центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза, на востоке и юге будет еще теплее, но значительно меньше тепла – +3-10 градусов.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – -5...-3
  • Львов – -7...-5
  • Ивано-Франковск – -7...-5
  • Тернополь – -7...-5
  • Черновцы – -7...-5
  • Хмельницкий – -6...-4
  • Луцк – -8...-6
  • Ровно – -8...-6
  • Житомир – -8...-6
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +9...+11
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – -4...-2

                                                        Прогноз погоды на 18 декабря / Фото Укргидрометцентра.

Автор: Анна Романюк