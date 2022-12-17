Вночі у південно-східній частині країни обіцяють невеликий сніг. Натомість у центральних областях прогнозують дощ та зниження температури.

Варте уваги Зима набирає обертів: синоптики попередили українців про сильні морози на Миколая

Прогноз від Укргідрометцентру

Температура в західних, північних та Вінницькій областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу. Водночас в південно-східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, у Криму – 5-10 градусів тепла.

Зазначають, що дороги країни, крім півдня та південного сходу, вкриє ожеледиця. Пануватиме північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, 18-грудня в Україні розпочнеться похолодання. Удень в західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу. У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3-+10 градуси.

Погода у містах України

Ужгород – -5...-3

Львів – -7...-5

Івано-Франківськ – -7...-5

Тернопіль – -7...-5

Чернівці – -7...-5

Хмельницький – -6...-4

Луцьк – -8...-6

Рівне – -8...-6

Житомир – -8...-6

Вінниця – -3...-1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +2...+4

Суми – -3...-1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +2...+4

Київ – -4...-2

Прогноз погоди на 18 грудня / Фото Укргідрометцентру