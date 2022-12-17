Вночі у південно-східній частині країни обіцяють невеликий сніг. Натомість у центральних областях прогнозують дощ та зниження температури.
Варте уваги Зима набирає обертів: синоптики попередили українців про сильні морози на Миколая
Прогноз від Укргідрометцентру
Температура в західних, північних та Вінницькій областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу. Водночас в південно-східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, у Криму – 5-10 градусів тепла.
Зазначають, що дороги країни, крім півдня та південного сходу, вкриє ожеледиця. Пануватиме північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів за секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині, 18-грудня в Україні розпочнеться похолодання. Удень в західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу. У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3-+10 градуси.
Погода у містах України
- Ужгород – -5...-3
- Львів – -7...-5
- Івано-Франківськ – -7...-5
- Тернопіль – -7...-5
- Чернівці – -7...-5
- Хмельницький – -6...-4
- Луцьк – -8...-6
- Рівне – -8...-6
- Житомир – -8...-6
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +7…+9
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +2...+4
- Суми – -3...-1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +9...+11
- Харків – +2...+4
- Київ – -4...-2
Прогноз погоди на 18 грудня / Фото Укргідрометцентру