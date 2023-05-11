Долгожданное потепление и кратковременный дождь: прогноз погоды в Украине на 12 мая

11 мая 2023, 15:54
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Источник:

Укргидрометцентр

Пятница 12 мая в Украине пройдет без осадков. По прогнозам синоптиков, возможна переменная облачность.

К украинцам вернулось долгожданное потепление. Однако в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь.

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Какая погода будет в областях

Синоптики говорят, что погода в Украине будет без осадков, лишь на северо-востоке страны днем ожидают небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет господствовать преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью преимущественно будет 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов. В то же время на высокогорье Карпат ожидают ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов.

Отдельно добавим о погоде в Киевской области. По прогнозам синоптиков, температура по области ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 15-20 градусов. В самой столице ожидают ночью 5-7 градусов тепла, днем - 18-20 градусов.

Пожарная опасность в регионах

По словам экспертов, 11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах

  • Киев – +18...+20
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +15...+17
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +18...+20
  • Херсон – +18...+20
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +18...+20
  • Черкассы – +18...+20
  • Чернигов – +17...+19
  • Сумы – +17...+19
  • Полтава – +17...+19
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +17...+19
  • Донецк – +17...+19
  • Луганск – +17...+19
  • Харьков – +17...+19

Прогноз погоды в Украине на 12 мая / Фото Укргидрометцентра

Автор: Анна Романюк