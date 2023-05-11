Долгожданное потепление и кратковременный дождь: прогноз погоды в Украине на 12 мая
Источник:Укргидрометцентр
Пятница 12 мая в Украине пройдет без осадков. По прогнозам синоптиков, возможна переменная облачность.
К украинцам вернулось долгожданное потепление. Однако в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь.
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Какая погода будет в областях
Синоптики говорят, что погода в Украине будет без осадков, лишь на северо-востоке страны днем ожидают небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет господствовать преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью преимущественно будет 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов. В то же время на высокогорье Карпат ожидают ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов.
Отдельно добавим о погоде в Киевской области. По прогнозам синоптиков, температура по области ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 15-20 градусов. В самой столице ожидают ночью 5-7 градусов тепла, днем - 18-20 градусов.
Пожарная опасность в регионах
По словам экспертов, 11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в городах
- Киев – +18...+20
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +15...+17
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +16...+18
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +17...+19
- Винница – +16...+18
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +18...+20
- Херсон – +18...+20
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +18...+20
- Чернигов – +17...+19
- Сумы – +17...+19
- Полтава – +17...+19
- Днепр – +17...+19
- Запорожье – +17...+19
- Донецк – +17...+19
- Луганск – +17...+19
- Харьков – +17...+19