До +20 градусов: куда в Украине в конце октября придет летняя погода

Вскоре в Украине начнется третий месяц осени и погода существенно похолодает. Однако в конце октября некоторых украинцев ждет приятный сюрприз – +20 градусов.

Где в Украине будет теплее всего

До +20 градусов воздух прогреется только в одной области. Во всех остальных регионах такого тепла не будет.

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Поэтому больше всего повезет жителям Одесской области. 26 октября столбики термометров покажут им +20 градусов. Погода будет оставаться солнечной до 30 октября. Правда, температура воздуха несколько снизится.

Во всех остальных южных областях будет тепло, но не до +20 градусов. В Херсоне температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+19 градусов.

В Киеве в это время будет дождливая погода. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. В западных областях синоптики обещают температурные карусели. Воздух сначала прогреется до +19 градусов, тогда 26 октября температура упадет до +13 градусов, а с 27 октября поднимется до +18 градусов. Такая погода задержится уже несколько дней.

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В Украине резко поднимется температура

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что за последние несколько десятков лет воздух в Украине прогрелся на 2 – 2,5 градуса. Такие показатели были замечены в январе и феврале. Максимальная температура воздуха будет только увеличиваться, эта тенденция идет к росту.