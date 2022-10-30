Затяжные дожди и резкое понижение температуры: где в Украине испортится погода

Сухая и теплая осень в Украине уже вскоре прервется холодной и дождливой. Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

В западных областях похолодание придет со 2 ноября. До того в регионе будет царить теплая погода, ведь температура воздуха составит +17 градусов.

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Когда и где придет похолодание

Со 2 ноября столбики термометров начнут опускаться все ниже. К концу недели, то есть 6 ноября, температура составит +7 градусов. Небо затянется облаками и будет идти дождь. Мокрая погода задержится до 8 ноября, а туман – еще дольше.

После похолодания Запад Украины еще на несколько дней посетит более теплая погода, однако воздух уже не будет таким теплым, как в начале месяца. Максимально столбики термометров покажут +15 градусов.

В центральных регионах будет еще холоднее. Дожди начнутся со 2 ноября, а температура воздуха опустится до +6 градусов. Такая неприятная погода будет царить несколько дней.

В то же время, на Юге Украины существенного похолодания вообще не прогнозируют. Столбики термометров опустятся всего на несколько градусов и ниже +10 градусов не будет. Осадки возможны 7 – 8 ноября.