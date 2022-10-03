В Украине упадет температура, а затем резко потеплеет: синоптик предупредил о ненастной погоде

Погода в Украине в течение недели 3-9 октября будет неустойчивой. Так что украинцы сначала сильно замерзнут, а потом согреются.

Такая переменная погода связана с циклонической деятельностью и прохождением атмосферных фронтов. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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Так что в начале недели температура воздуха в Украине опустится на 3-5 градусов. Из-за поступления воздушных масс с северо-запада погода станет более ветреной.

Но уже с середины недели и ближе к выходным атмосферное давление начнет расти, температура воздуха заметно повысится особенно в дневное время, и установится антициклональный характер погоды.

– рассказал Кибальчич.

Поэтому воздух в Украине прогреется и будет преобладать солнечная и сухая погода. Утром местами возможны туманы.

Какая будет погода в Украине в течение недели

Понедельник, 3 октября

В целом в Украине обещают небольшие дожди, а в Полесье – сильные. Кое-где даже возможны грозы. Преимущественно сухая погода будет в южных и юго-восточных областях. Сильные порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, на Юге – +15…+20 градусов.

Вторник, 4 октября

В этот день будет дождь в северных и западных областях, а также в Крыму и на крайнем Востоке Украины. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду, местами он будет сильнее. Ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а на юго-востоке +11…+13 градусов. Днем температура несколько поднимется – до +8…+13 градусов. В Центре, Юге и Востоке будет на несколько градусов теплее.

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Среда, 5 октября

Кратковременные осадки задержатся только на Левобережье Украины, на остальной территории будет сухо. Ветер тоже наконец-то ослабнет, а воздух будет теплее, чем накануне. В среднем по Украине – +15…+20 градусов.

Четверг, 6 октября

В этот день сухо будет уже на всей территории страны, однако утром местами возможны туманы. Температура воздуха останется на том же уровне, что и в среду.

Пятница, 7 октября

В последний день рабочей недели будет царить умеренно теплая погода. Столбики термометров поднимутся на несколько отметок – до +17…+22 градусов. Ветра практически не будет.

Выходные, 8 – 9 октября

Погода почти не изменится, только на 1-2 градуса может быть теплее. Так что украинцы смогут насладиться сухой и солнечной погодой на выходных.