Снег сменится небольшими дождями: какой будет погода в Украине 29 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 29 марта, не вернет украинцам весеннее тепло, к которому уже успели привыкнуть. Более того, в этот день похолодание придет также на Восток и Юг нашего государства.
Однако в отличие от предыдущего дня, 29 марта будет снежить только в четырех областях нашего государства. Синоптики ожидают небольшой мокрый снег в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В других областях существенных осадков не прогнозируют.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины 29 марта температура за окном будет такой же, как и в предыдущий день. Синоптики прогнозируют, что она будет колебаться в пределах от +1 до +4. К тому же будет "приправлена" порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер. В свою очередь, существенные осадки и сильная облачность не ожидаются.
Что касается Севера, то там в среду холоднее всего будет на Киевщине, где минимально столбик термометра опустится до 0. Максимально же на Севере украинцам стоит ожидать температуру до +4. Кроме несущественных осадков, синоптики также обещают в этой части нашего государства облачное небо.
На Востоке Украины будет несколько теплее, однако столбики термометров существенно опустятся по сравнению с предыдущим днем. Так, температура там будет колебаться от +3 до +7. При этом ожидается облачная погода и дождь.
На Юге же 29 марта, как и на Востоке, обещают от +3 до +7. Среда там пройдет без существенных осадков, а небо будет облачным с прояснениями. Следует отметить, что порывы ветра в пределах 7-12 метров в секунду синоптики прогнозируют не только на Западе Украины, но и почти по всей территории. Однако они могут быть и сильнее.
29 марта ночью и утром в Украине, кроме Востока, порывы ветра 15–20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– отметили в Укргидрометцентре.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – 0…+2
Ужгород – +5...+7
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6