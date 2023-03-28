Снег сменится небольшими дождями: какой будет погода в Украине 29 марта

Погода в Украине в среду, 29 марта, не вернет украинцам весеннее тепло, к которому уже успели привыкнуть. Более того, в этот день похолодание придет также на Восток и Юг нашего государства.

Однако в отличие от предыдущего дня, 29 марта будет снежить только в четырех областях нашего государства. Синоптики ожидают небольшой мокрый снег в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В других областях существенных осадков не прогнозируют.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины 29 марта температура за окном будет такой же, как и в предыдущий день. Синоптики прогнозируют, что она будет колебаться в пределах от +1 до +4. К тому же будет "приправлена" порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер. В свою очередь, существенные осадки и сильная облачность не ожидаются.

Что касается Севера, то там в среду холоднее всего будет на Киевщине, где минимально столбик термометра опустится до 0. Максимально же на Севере украинцам стоит ожидать температуру до +4. Кроме несущественных осадков, синоптики также обещают в этой части нашего государства облачное небо.

На Востоке Украины будет несколько теплее, однако столбики термометров существенно опустятся по сравнению с предыдущим днем. Так, температура там будет колебаться от +3 до +7. При этом ожидается облачная погода и дождь.

На Юге же 29 марта, как и на Востоке, обещают от +3 до +7. Среда там пройдет без существенных осадков, а небо будет облачным с прояснениями. Следует отметить, что порывы ветра в пределах 7-12 метров в секунду синоптики прогнозируют не только на Западе Украины, но и почти по всей территории. Однако они могут быть и сильнее.

29 марта ночью и утром в Украине, кроме Востока, порывы ветра 15–20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– отметили в Укргидрометцентре.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – 0…+2

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6



Погода в Украине 29 марта / Карта Укргидрометцентра