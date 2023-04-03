Местами дожди перерастут в грозы: какой будет погода 4 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода во вторник, 4 апреля, обещает осадки по всей территории Украины. И если по сравнению с предыдущим днем они кое-где ослабеют, то в Запорожской и Херсонской областях пройдут грозы.
Остальные области во вторник без осадков также не останутся. Кое-где они будут в виде небольших дождей, а кое-где будет падать мокрый снег.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Температура воздуха также не всюду обещает возвратиться к теплой и по-настоящему весенней. Так, на Западе Украины, где преимущественно и будет падать 4 апреля снег, будет холоднее всего. Столбики термометра в течение дня будут колебаться от +2 до +5.
На Севере украинцам следует ожидать от +6 до +14 за окном. Также в этой части государства не будет снегопадов, прогнозируют лишь небольшие дожди.
Что касается Востока Украины, то там будет теплее предыдущего дня. Синоптики предусматривают колебания температуры воздуха в пределах от +11 до +14. При этом осадки существенными не будут, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
На Юге 4 апреля будет теплее всего, там за окном следует ожидать от +9 до +19. Однако при этом ветер будет самым сильным в пределах Украины, до 12 метров в секунду. Также именно на Юге дожди будут несколько сильнее и иногда будут перерастать в грозы.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +6…+8
Ужгород – +3…+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +5...+7
Одесса – +9…+11
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +10...+12
Сумы – +12...+14
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +11...+13
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14