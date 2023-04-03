Местами дожди перерастут в грозы: какой будет погода 4 апреля

Погода во вторник, 4 апреля, обещает осадки по всей территории Украины. И если по сравнению с предыдущим днем они кое-где ослабеют, то в Запорожской и Херсонской областях пройдут грозы.

Остальные области во вторник без осадков также не останутся. Кое-где они будут в виде небольших дождей, а кое-где будет падать мокрый снег.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Температура воздуха также не всюду обещает возвратиться к теплой и по-настоящему весенней. Так, на Западе Украины, где преимущественно и будет падать 4 апреля снег, будет холоднее всего. Столбики термометра в течение дня будут колебаться от +2 до +5.

На Севере украинцам следует ожидать от +6 до +14 за окном. Также в этой части государства не будет снегопадов, прогнозируют лишь небольшие дожди.

Что касается Востока Украины, то там будет теплее предыдущего дня. Синоптики предусматривают колебания температуры воздуха в пределах от +11 до +14. При этом осадки существенными не будут, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

На Юге 4 апреля будет теплее всего, там за окном следует ожидать от +9 до +19. Однако при этом ветер будет самым сильным в пределах Украины, до 12 метров в секунду. Также именно на Юге дожди будут несколько сильнее и иногда будут перерастать в грозы.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +6…+8

Ужгород – +3…+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +5...+7

Одесса – +9…+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +10...+12

Сумы – +12...+14

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +11...+13

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14



Погода в Украине 4 апреля / Карта Укргидрометцентра