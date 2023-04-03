Інші області у вівторок без опадів також не залишаться. Подекуди вони будуть у вигляді невеликих дощів, а подекуди падатиме мокрий сніг.

Варте уваги Знову сніг серед весни: де прогнозують опади і як довго ще буде негода

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Температура повітря також не всюди обіцяє повернутися до теплої та по-справжньому весняної. Так, на Заході України, де переважно й падатиме 4 квітня сніг, буде найхолодніше. Стовпчики термометра протягом дня коливатимуться від +2 до +5.

Натомість на Півночі українцям слід очікувати від +6 до +14 за вікном. Також у цій частині держави не буде снігопадів, а прогнозують лише невеликі дощі.

Щодо Сходу України, то там буде тепліше, ніж попереднього дня. Синоптики передбачають коливання температури повітря в межах від +11 до +14. При цьому опади істотними не будуть, а пориви вітру сягатимуть до 10 метрів за секунду.

На Півдні 4 квітня буде найтепліше, там за вікном слід очікувати від +9 до аж +19. Однак при цьому вітер буде найсильнішим в межах України, до 12 метрів за секунду. Також саме на Півдні дощі будуть дещо сильнішими й подекуди переростатимуть у грози.

Погода у найбільших містах України

Київ – +6…+8

Ужгород – +3…+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +5...+7

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +10...+12

Суми – +12...+14

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14



Погода в Україні 4 квітня / Карта Укргідрометцентру