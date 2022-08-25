Сухой сентябрь: в каких областях Украины первый месяц осени пройдет без дождя

В сентябре в Украине еще будет царить солнечная и теплая погода. Более того, во многих областях даже не будет традиционного осеннего дождя.

В сентябре синоптики прогнозируют всего несколько дождливых дней. В общем, воздух будет еще достаточно жарким.

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В сентябре в Украине почти не будет дождей

Погода в первые месяцы осени будет солнечной. На Юге еще даже в середине сентября воздух будет прогреваться до +30 градусов. В течение месяца в Херсоне столбики термометров будут держаться на уровне +28...+30 градусов. Лишь после 20 сентября температура начнет опускаться.

Небольшой дождь в Херсоне и Одессе возможен только 1-2, 14-15 и 22 сентября. Никаких сильных ливней или гроз там не будет.

В Харькове небольшой дождь выпадет 1, 10-12, 20, 22 сентября. В Донецкой области синоптики обещают осадки 1-2, 22-23 сентября.

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В каких областях ждать дождливых периодов

В западных и северных областях погода будет не такой сухой. В Карпатах, Чернигове и Львове прогнозируется больше дождей. Но воздух все равно будет теплым. К примеру, в Чернигове похолодание обещают только в первые и последние дни сентября, а середина месяца будет солнечной.

Киев дождливый период накроет 9-14 сентября. Во все остальные дни в столице будет сухо.