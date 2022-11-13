3 дня морозов и снега: где в Украине резко похолодает

В Украине на следующей неделе резко похолодает. Синоптики предупредили о снеге и морозах. Однако такая зимняя погода в ноябре задержится недолго.

В начале недели, 14 ноября, на Западе Украины еще будет тепло и солнечно. Однако с середины недели, 17 ноября, выпадет снег.

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Как и где в Украине изменится погода

Наибольший контраст в погоде ощутят жители западных областей. Ведь после +11 градусов и яркого солнца, которые будут в понедельник, в четверг температура опустится до +1 градуса. 18 ноября будет еще холоднее. Днем столбики термометров покажут -1 градус, а ночью -6 градусов. Ночные морозы задержатся в регионе до 20 ноября включительно.

В то же время уже с 21 ноября на Западе на несколько дней придет потепление.



Как во Львове будет меняться погода / Фото Gismeteo

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В Киеве холодов днем не будет. Ночью 18 и 19 ноября столбики термометров покажут -2 градуса. Снег в столице обещают так же – с 17 ноября. Он будет падать до 20 ноября, правда, с дождем.

На остальной территории Украины столь резкого перепада температуры не прогнозируют. Однако 18 – 20 ноября почти всюду будут дожди. В Одессе при этом будет тепло – до +13 градусов.