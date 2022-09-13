Уже совсем скоро: в несколько областей Украины придет бабье лето

Дожди через несколько дней наконец-то покинут территорию Украины. Синоптики обещают, что уже с 15 сентября прийдет бабье лето.

Когда украинцам ждать бабьего лета

Метеорологическая осень уже наступила в северных, восточных и частично западных областях. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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До конца сентября не ожидается ярко выраженного теплого и сухого периода с высокими значениями температуры воздуха. Погодные условия будут относительно вялыми без резких и значительных температурных колебаний. Исключением станет конец этой недели и начало следующей,

– рассказал синоптик.

По его словам, активный циклон принесет неустойчивую погоду в правобережные области Украины. При этом дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+22 градусов, а ночью – +5…+10 градусов.

В западных областях после прохождения циклона ожидается более теплая погода во второй половине сентября. Именно поэтому на Западе бабье лето, вероятно, наступит уже после 15 сентября. На остальной территории более теплые периоды возможны в октябре.

В сентябре выпадет первый снег

Сентябрь будет удивлять жителей западных областей температурными контрастами. Ведь перед бабьим летом в нескольких городах выпадет первый снег. В частности, зимняя погода посетит Львов и Черновцы.

Снег синоптики прогнозируют на 23 сентября. Он будет мокрый, так что на поверхности земли не задержится.