Сильные морозы или потепление: какой будет зима в Украине

Из-за войны нынешняя зима в Украине будет самой сложной в истории. Однако синоптики дали обнадеживающий прогноз погоды.

В Украине обещают зиму потеплее

В последние годы зимы в Украине становятся все теплее. Так что и этот сезон не станет исключением.

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Синоптики обещают, что средняя температура зимой 2022 – 2023 гг. будет на 1 – 2 градуса выше нормы. Вероятность длительных холодных периодов – минимальна. Однако кратковременные существенные похолодания все же возможны. Их продолжительность не будет превышать 1 – 5 дней.

Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами,

– заверили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что в Украине значительно сократилось количество морозных дней. В то же время каждую зиму фиксируют рекордно высокую температуру воздуха.

Первый снег в Украине

Первый снег в этом сезоне выпал 18 сентября на карпатской вершине Пип Иван Черногорский. При этом температура воздуха на горе составила -1 градус.

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Вскоре зимняя погода посетит и Юг Украины. Первый снег там обещают во второй половине октября, прежде чем температура воздуха резко упадет. В то же время существенное похолодание придет уже в начале ноября.

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