Температура значительно упала: в Карпаты пришло похолодание и дожди: в Карпаты пришло похолодание и дожди

В некоторых регионах Украины продолжается летняя жара. Однако в Карпатах температура упала до "нуля".

В горах можно почувствовать значительное похолодание. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Как изменилась погода в Карпатах

По состоянию на 08:30 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, дождь. Ветер северный, северо-восточный, 15-17 метров в секунду, температура воздуха 0 градусов,

– сообщили спасатели.

В сообщении также показан кадр с вершины горы, на котором можно увидеть, что погода действительно туманная и дождливая.

Погода в Карпатах / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Отметим, что на выходных 21 – 22 сентября Украина находится под влиянием антициклонов. В большинстве областей прогнозировали сухую и малооблачную погоду.

При этом на 19 сентября в ряде регионов Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, включая грозы и сильные ветры. В то же время ожидается снижение температуры ночью – из-за уменьшения облачности. В дневные часы показатели все еще будут довольно комфортными.