В Украине резко изменится погода: в горах – первый снег, а на остальной территории – мощный ветер

В украинских горах 18 сентября выпадет первый снег. В то же время, остальную территорию Украины будут заливать дожди.

Погодные условия в субботу, 18 сентября, значительно усложнятся. Это связано с перемещением активного циклона.

Интересно Война зимой: чего ждать Украине с наступлением холодов

Синоптики предупредили об опасной погоде

Большинство областей Украины накроют сильные дожди и грозы. Шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду. На Закарпатье, Прикарпатье, в западных, северных и центральных областях выпадет 20 – 30 миллиметров дождя. Поэтому объявили І уровень опасности, желтый.

В Карпатах будет идти сильный дождь с мокрым снегом. Количество осадков составит 40 – 50 миллиметров. Поэтому там объявили ІІ уровень опасности, оранжевый. Кроме того, на высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова высотой 3 – 5 сантиметров. Так что в горах уже будет царить зимняя погода.

Какая будет погода в Украине на выходных 17 – 18 сентября

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что украинцев ждут серьезные контрасты и осложнения погоды. Ведь температура воздуха в Одесской области достигла +32 градуса, а в Карпатах – возможен мокрый снег.

В воскресенье Украину накроют мощные дожди, днем они отступят только из южных областей. Из-за сильного похолодания на Западе ночью может выпасть мокрый снег. Более того, к такой погоде в воскресенье присоединиться и мощный ветер.