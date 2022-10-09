В январе в Украине ударят морозы: синоптики предупредили о -21 градусе
Источник:Wisemeteo
В декабре почти на всей территории Украины будет господствовать плюсовая температура. В то же время настоящая зимняя погода и морозы придут уже в январе.
Настоящие морозы придут в Украину на второй месяц зимы. В декабре минимальная температура воздуха будет составлять -5 градусов. Такую погоду прогнозируют только на Востоке и на Севере Украины и всего несколько дней в течение месяца.
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Во всех других областях в декабре столбики термометров не будут опускаться ниже 0 градусов. Снега тоже практически не будет, а вот дожди обещают часто.
В январе ударят морозы
Кардинально погода поменяется в январе. Холоднее всего будет в Сумах. Особенно морозной окажется неделя 9 – 15 января. Температура воздуха с -16 градусов в начале недели опустится до -21 градуса в конце. Снег в городе будет падать на Рождественские праздники. Так что местные жители смогут насладиться настоящей зимней сказкой, а рождественское настроение – гарантированное.
В целом, в восточных и северных областях целый январь будут царить морозы. В среднем столбики термометров будут показывать -4...-10 градусов. Выше нуля температура поднимется всего несколько дней в конце января.Обратите внимание! В феврале таких морозов не будет. Самую низкую температуру обещают – -10 градусов.
Какая будет погода на остальной территории Украины
Во Львове небольшие морозы прогнозируют на Рождественские праздники. Максимальная температура опустится до -6 градусов 9 января. В третью неделю декабря будет царить плюсовая погода, а в конце месяца вернутся небольшие морозы.
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В Киеве самые холодные дни прогнозируют на 7 – 12 января. Столбики термометров покажут -6...-10 градусов.
В то же время, на Юге Украины традиционно будет теплее. Особых морозов там не обещают. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+5 градусов.
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