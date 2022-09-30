Солнце, тепло и осенние пейзажи: в каких областях в первую неделю октября будет идеальная погода

Октябрь в несколько областей Украины принесет идеальную осеннюю погоду. Яркие солнечные лучи и теплая температура воздуха не позволят сидеть дома.

К сожалению, с погодой повезет не всем. Однако полностью сухой и теплой неделя будет на Юге Украины.

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Где синоптики обещают идеальную первую неделю октября

На Юге Украины в сентябре еще была жаркая погода, а периодически – грозы. В то же время, с 1 октября регион накроет уже осеннее тепло. В Одессе синоптики обещают, что небо будет солнечным всю неделю. Температура воздуха будет составлять +20 градусов, а в выходные, 8 – 9 октября, прогреется на несколько градусов.

В Херсоне погода будет идеальна для прогулок. Правда, 2 октября еще подойдет. В Николаеве в этот день ожидается дождь. Однако в течение недели погода будет преимущественно сухой.

В то же время, уже во второй половине месяца температура воздуха на Юге Украины существенно опустится. Поэтому рекомендуем воспользоваться хорошей погодой для прогулок по осеннему городу или парку.

Какая будет погода в других регионах

В Киеве согласится только 5 октября. До этого столицу будут заливать дожди. Однако на выходных, 8 – 9 октября, синоптики обещают хорошую погоду – +18 градусов и солнышко. Аналогичная погода на Востоке Украины.

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На Западе потеплеет с 6 октября. 3 дня столбики термометров продержатся на отметке +18 градусов. С воскресенья, 9 октября, придет похолодание.