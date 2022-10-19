Яркое солнце и +18 градусов: где в Украине в ноябре практически не будет дождя

Осень этого года оказалась очень теплой для Украины. Даже в ноябре в некоторых регионах температура воздуха будет прогреваться до +18 градусов.

Такой теплой погодой смогут порадоваться жители южных областей Украины. Там на третий месяц осени обещают очень мало дождя.

Весь октябрь в Украине будет тепло, но возможно кратковременное похолодание: когда именно

На юге в ноябре будет теплая погода

В Херсоне и Николаеве в первые 2 недели ноября несколько дней может идти дождь. Далее – месяц будет сухим и солнечным. Вплоть до 1 декабря в городах будет царить сухая погода. Пасмурных дней практически не будет – небо обещают солнечным.

В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+16 градусов. 9 ноября воздух в Херсоне прогреется до +18 градусов.

Столбики термометров опустятся только ближе к декабрю. В последние дни осени температура будет +5...+9 градусов, но при этом никакой туманы и серой пасмурной погоды не будет.

В других южных областях тоже обещают много солнечных дней, правда, и дождливых тоже будет больше. Ведь меньше всего осадков в ноябре обещают именно в Херсоне и Николаеве.

В ноябре в Украине может выпасть снег

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал, что в ноябре украинцам стоит ждать снег. В октябре зимней погоды еще не будет, а вот на третий месяц осени – вероятность очень высока.