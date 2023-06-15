Местами стоит ожидать ливни под грохот грома: прогноз погоды на 16 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 16 июня, обещает унести из многих областей осадки, которые лили еще накануне. Однако местами они усилятся.
Так, ливней следует ожидать украинцам во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Более того, вместе с тем и в других западных областях синоптики прогнозируют грозы.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Однако Запад – не единственный регион, где прогнозируются осадки. Небольшой дождь может падать в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории государства будет сухо.
Что касается температуры воздуха, то 16 июня холоднее всего будет также на Западе. Там день будет начинаться местами с +18, а максимально столбики термометров поднимутся до +25.
Немножко теплее в пятницу будет на Востоке Украины. Там следует на термометрах ожидать показатели от +22 до +27.
Зато на Севере и Юге, а также в центральных областях государства украинцев с самого утра за окном будут ожидать +24. Также в этих регионах местами температура воздуха в течение дня поднимется выше всего – до +28.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +26...+28
Ужгород – +18...+20
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +19...+21
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +22...+24
Харьков – +25...+27