Местами стоит ожидать ливни под грохот грома: прогноз погоды на 16 июня

Погода в Украине в пятницу, 16 июня, обещает унести из многих областей осадки, которые лили еще накануне. Однако местами они усилятся.

Так, ливней следует ожидать украинцам во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Более того, вместе с тем и в других западных областях синоптики прогнозируют грозы.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Однако Запад – не единственный регион, где прогнозируются осадки. Небольшой дождь может падать в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории государства будет сухо.

Что касается температуры воздуха, то 16 июня холоднее всего будет также на Западе. Там день будет начинаться местами с +18, а максимально столбики термометров поднимутся до +25.

Немножко теплее в пятницу будет на Востоке Украины. Там следует на термометрах ожидать показатели от +22 до +27.

Зато на Севере и Юге, а также в центральных областях государства украинцев с самого утра за окном будут ожидать +24. Также в этих регионах местами температура воздуха в течение дня поднимется выше всего – до +28.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +18...+20

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +19...+21

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +22...+24

Харьков – +25...+27



Погода в Украине 16 июня / Карта Укргидрометцентра