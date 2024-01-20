Гололедица, снег и похолодание: прогноз погоды на 20 января

20 января 2024, 09:15
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 20 января, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей Украины сообщили об гололедице на дорогах.

Именно поэтому почти на всей территории Украины объявили об I уровне опасности, то есть желтом. Кое-где тоже будет снежить.

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Какая погода в регионах Украины

Мокрый снег и дождь, иногда с налипанием мокрого снега и гололедицей прогнозируют на Юге, Востоке, а также в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью и днем будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью умеренный, на Западе страны – местами небольшой снег, днем существенных осадков не будет. Ночью будет 3 – 8 мороза, в Карпатах 10 – 15 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза.

На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7 – 12 метров в секунду,
– предупредили синоптики.

Из-за гололеда почти на всей территории Украины объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом.


В большинстве областей Украины объявили об гололедице / Карта Укргидрометцентра

В Киевской области облачно с прояснениями. Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица – 1 уровень опасности, то есть желтый.

Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,
– рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью будет 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5. В столице ночью будет 4 – 6 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса мороза.

Какая погода в городах Украины

  • Киев – -3…-1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – -3...-1
  • Тернополь – -3...-1
  • Черновцы – -3...-1
  • Хмельницкий – -3...-1
  • Луцк – 0…-2
  • Ровно – 0…-2
  • Житомир – -3…-1
  • Винница – -3..-1
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – 0...-2
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -5...-3
  • Суммы – -4...-2
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – -1…+1

Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентра

Автор: Діана Квасневська