Минусовая температура по всей Украине: прогноз погоды на 4 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 4 декабря, в большинстве областей Украины будет сухая и морозная погода. Ветер будет порывистый и сильный.
Наталка Диденко пишет, что ночная температура воздуха ожидается в пределах -5...-10 градусов, дневная -1...-5 градусов.
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Какая погода будет по Украине 4 декабря
В западной части и на юге Украины будет теплее всего: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ветер в воскресенье в большинстве областей будет юго-восточного направления, порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов. Диденко уточнила, что 15 – 20 метров в секунду, а в Приазовье до 22 метров в секунду.
В Киеве воскресенье ожидается холодным, ночью -5...-8 градусов, днем предполагается -1...3 градуса.
Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10 – 12 метров в секунду – одевайтесь завтра плотнее и теплее,
– написала Наталья Диденко.
Прогноз погоды днем по областям от Укргидрометцентра
- Ужгород – +5...+7
- Львов – 0...+1
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – --1...+1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -3...-1
- Винница – -3...-1
- Одесса – +1...+1
- Николаев – 0...-2
- Херсон – +1...+1
- Симферополь – +3…+5
- Кропивницкий – -3…-1
- Черкассы – -3…-1
- Чернигов – -3…-1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -4...-2
- Днепр – 0…-2
- Запорожье – -3...-1
- Донецк – -7...-5
- Луганск – -9...-7
- Харьков – -4...-2
- Киев – -3...1