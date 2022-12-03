Минусовая температура по всей Украине: прогноз погоды на 4 декабря

3 декабря 2022, 15:28
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Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 4 декабря, в большинстве областей Украины будет сухая и морозная погода. Ветер будет порывистый и сильный.

Наталка Диденко пишет, что ночная температура воздуха ожидается в пределах -5...-10 градусов, дневная -1...-5 градусов.

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Какая погода будет по Украине 4 декабря

В западной части и на юге Украины будет теплее всего: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер в воскресенье в большинстве областей будет юго-восточного направления, порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов. Диденко уточнила, что 15 – 20 метров в секунду, а в Приазовье до 22 метров в секунду.

В Киеве воскресенье ожидается холодным, ночью -5...-8 градусов, днем предполагается -1...3 градуса.
Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10 – 12 метров в секунду – одевайтесь завтра плотнее и теплее,
– написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды днем по областям от Укргидрометцентра

  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – 0...+1
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – --1...+1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -3...-1
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +1...+1
  • Николаев – 0...-2
  • Херсон – +1...+1
  • Симферополь – +3…+5
  • Кропивницкий – -3…-1
  • Черкассы – -3…-1
  • Чернигов – -3…-1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – 0…-2
  • Запорожье – -3...-1
  • Донецк – -7...-5
  • Луганск – -9...-7
  • Харьков – -4...-2
  • Киев – -3...1

Автор: Анастасія Кушпіт