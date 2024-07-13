Будет гроза, но не для всех: чего ожидать от погоды в воскресенье 14 июля

В воскресенье, 14 июля, температура днем будет оставаться аномально высокой. Впрочем, для одной из частей Украины синоптики обещают облегчение в виде кратковременного дождя с грозой.

Жара продолжает удерживаться по всей Украине. От нее одинаково страдают все области Украины. А вот осадки выпадают неравномерно. Тучи своевольно блуждают над территорией нашей страны, время от времени "поливая" отдельные города.

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Где пройдут дожди

Если в субботу дожди прошли только на Волыни, тем временем как другие регионы изнемогали от солнечного ада, то в воскресенье погода решит, вероятно, немного сжалиться над большей частью украинцев. Ожидается, что 14 июля дожди будут заливать весь Запад. Речь идет о кратковременных осадках с грозой.

Гроза немного повлияет на температуру воздуха. Поэтому на Западе будет самая низкая температура. Впрочем, не стоит преждевременно радоваться. Ведь говорится о 31 – 36 градусов тепла.

Насколько сильно будет печь

На Севере и в Центре, например, столбик термометра не опустится ниже 34 градусов. Самый высокий показатель здесь составит, зато, 38 градусов тепла. На Юге он будет составлять 39 градусов. На Востоке температура будет колебаться от 32 до 37 градусов.

Также на большой части Украины, кроме Херсонщины, Запорожье, Волыни и Ровенской области, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в областных центрах

Киев +35...+37,

Ужгород +31...+33,

Львов +31...+33,

Ивано-Франковск +31...+33,

Тернополь +33...+35,

Черновцы +34...+36,

Хмельницкий +34...+36,

Луцк +31...+33,

Ровно +32...+34,

Житомир +34...+36,

Винница +36...+38,

Одесса +34...+36,

Николаев +37...+39,

Херсон +36...+38,

Симферополь +34...+36,

Кропивницкий +36...+38,

Черкассы +35...+37,

Чернигов +35...+37,

Сумы +34...+36,

Полтава +35...+37,

Днепр +35...+37,

Запорожье +34...+36,

Донецк +33...+35,

Луганск +32...+34,

Харьков +34...+36,

Прогноз погоды на 14 июля / Фото Укргидрометцентр