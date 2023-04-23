Какая будет погода на Ведущее воскресенье: где снова будет дождь, а где пригреет до +19

Христиане восточного обряда 23 апреля отмечают Ведущее воскресенье. Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в этот день.

В каких областях следует ждать дождя, будет ли ливень и сколько градусов прогнозируют на улице, рассказываем дальше.

Обратите внимание Пригреет уже повсюду: когда в Украине потеплеет до +20 градусов

Какую погоду прогнозируют в среду

В Укргидрометцентре рассказали, что в части областей Украины сегодня, 23 апреля, снова будет капать.

В восточных областях, днем и южной части, на Днепропетровщине, в Карпатах и прикарпатских областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы,

– отметили синоптики.

К счастью, это воскресенье уже будет теплым. Так, почти во всех областях, кроме Луганской и Харьковской, температура воздуха превысит +15 градусов. Кое-где даже ожидается +18...+19. Интересно, что самые высокие показатели прогнозируют не на Юге, а на Западе нашего государства.

Смотрите также Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она грозит

Прогноз погоды на 23 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра