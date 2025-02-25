Может ли весна быть прохладнее из-за аномально теплой зимы

Этой зимой в Украине наблюдалась аномально теплая погода. В январе в части областей даже пригрело до +15 градусов. И хотя в феврале все же пришло похолодание, сильных морозов до -30 градусов так и не было.

Но может ли весна быть прохладнее из-за теплой зимы – в интервью 24 Каналу отвечала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на весну 2025 в Украине

Синоптик отметила, прямой корреляции нет. Впрочем, конечно, природа всегда находит себе баланс хоть как-то, даже в условиях изменений климата и постоянной тенденции к повышению температурных показателей.

"Но видим, что в этом году даже где-то дней 20 у нас такая классическая полноценная зима все же была. То есть это не так, как в сезоне 2019 – 2020 годов, когда у нас метеорологическая зима вообще не наступила", – отметила Наталья Птуха.

Также ответила, когда наступит метеорологическая весна.

До этого еще немного далеко. Метеорологическая весна наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов. Он должен длиться не менее 3 – 5 дней,

– рассказала Птуха.

Подчеркнула, ночи у нас еще в начале марта остаются с "минусовыми" температурами. Поэтому наступление метеорологической весны еще не ожидается.

Кстати, март – переходный месяц. Может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже довольно высокую температуру, отметила представительница Укргидрометцентра. В то же время добавила, пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, с погодой, больше направленной на весеннюю.