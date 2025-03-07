Такого не было 79 лет: во Львове зафиксировали исторический температурный рекорд

Синоптики уже сообщили о наступлении метеорологической весны в ряде регионов Украины. В частности, это произошло и на Львовщине, которая уже даже побила температурный рекорд.

Во Львове, 6 марта, зафиксировали температуру воздуха, которой не было почти 80 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году

Синоптики имеют данные о температуре воздуха на Львовщине с 1946 года.

Так, в четверг, 6 марта, столбики термометров во Львове показывали 19,4 градуса тепла.

Такие показатели превышают многолетний максимум. Последний раз подобное было 79 лет назад.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта 2002 года. Тогда температура воздуха достигла 17,0 градусов тепла.

К слову, значительных похолоданий синоптики пока не прогнозируют. Однако, март – переходный месяц, а потому такая вероятность сохраняется.

Поэтому температура в пределах +15 – +17 постоянно удерживаться не сможет. Ожидаются колебания на несколько градусов.