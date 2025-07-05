Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Температурный рекорд во Львове

Синоптики сообщили, что во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд.

5 июля МИНИМАЛЬНАЯ температура воздуха составляла +5,7 градуса. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1974 году и составляло +8,1 градуса,

– говорится в сообщении.

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К слову, недавно синоптики сообщали, что был зафиксирован очередной температурный рекорд. Так, в четверг, 3 июля максимальная температура воздуха во Львове составляла +33,1 градуса. Указывалось, что предыдущее максимальное значение этого дня наблюдалось еще в 2012 году и составляло тогда +32,4 градуса.