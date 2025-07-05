Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Температурний рекорд у Львові

Синоптики повідомили, що у Львові зафіксували черговий температурний рекорд.

5 липня МІНІМАЛЬНА температура повітря становила +5,7 градуси. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1974 році і становило +8,1 градуси,

– ідеться в повідомленні.

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До слова, нещодавно синоптики повідомляли, що був зафіксований черговий температурний рекорд. Так, в четвер, 3 липня максимальна температура повітря у Львові становила +33,1 градуси. Вказувалося, що попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось ще у 2012 році і становило тоді +32,4 градуси.