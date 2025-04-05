Резкое похолодание, мокрый снег и дожди: погода в Украине на 6 апреля

Погода в Украине в воскресенье, 6 апреля, будет облачной с прояснениями. Для нескольких областей синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди, также сообщают о заморозках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Там предостерегают о гололедице на дорогах, в части регионов возможны сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды на 6 апреля



По данным Укргидрометцентра, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, температура днем будет от 1 до 4 градусов тепла.

На остальной территории прогнозируют дождь и мокрый снег, на юго-востоке осадков ночью не ожидают. Температура ночью и днем будет от 1 до 6 градусов тепла. На юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов тепла.

В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза. В то же время ветер будет двигаться в северо-западном направлении, и юго-западном на юго-востоке страны.

По словам синоптиков ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем в западных, восточных и юго-восточных областях возможны порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Какой будет температура в разных городах

Киев +4...+6;

Ужгород +3...+5;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +1...+3;

Хмельницкий +1...+3;

Луцк +1...+3;

Ровно +1...+3;

Житомир +1...+3;

Винница +1...+3;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +5...+7;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3....+5;

Сумы +3...+5;

Полтава +5...+7;

Днепр +11...+13;

Запорожье +12...+14;

Донецк +13...+15;

Луганск +14...+16;

Харьков +13...+15;





Прогноз погоды на 6 апреля / Карта Укргидрометцентра