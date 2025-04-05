Резкое похолодание, мокрый снег и дожди: погода в Украине на 6 апреля
Погода в Украине в воскресенье, 6 апреля, будет облачной с прояснениями. Для нескольких областей синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди, также сообщают о заморозках.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Там предостерегают о гололедице на дорогах, в части регионов возможны сильные порывы ветра.
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Прогноз погоды на 6 апреля
По данным Укргидрометцентра, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, температура днем будет от 1 до 4 градусов тепла.
На остальной территории прогнозируют дождь и мокрый снег, на юго-востоке осадков ночью не ожидают. Температура ночью и днем будет от 1 до 6 градусов тепла. На юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов тепла.
В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза. В то же время ветер будет двигаться в северо-западном направлении, и юго-западном на юго-востоке страны.
По словам синоптиков ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем в западных, восточных и юго-восточных областях возможны порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +4...+6;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +1...+3;
- Хмельницкий +1...+3;
- Луцк +1...+3;
- Ровно +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Винница +1...+3;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +5...+7;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов +3....+5;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +13...+15;