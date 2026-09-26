Дожди местами вернутся: прогноз погоды на выходные

Погода в эти выходные, 26 и 27 сентября, порадует жителей Украины относительной теплотой под влиянием антициклона. Ночью и утром в отдельных регионах возможны туманы, а теплее всего будет на юге.

Там дневная температура воздуха достигнет +24 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на выходные

Суббота, 26 сентября

В западных областях существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Температура воздуха составит +5…+10 градусов ночью и +16…+21 градус днем.

На севере страны прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +6…+11 градусов, а днем столбики термометров покажут +16…+21 градус.

В центральных областях тоже будет сухая погода. Ночью и в первой половине дня местами будет туман. Ночью прогнозируется температура в пределах +8…+13 градусов, а днем потеплеет до +17…+22 градусов.

В южных регионах и в Крыму осадков также не ожидается. Ночью местами возможен слабый туман. Температура ночью составит +11…+16 градусов, а днем потеплеет до +19…+24 градусов.

В восточных областях также будет сухо из-за повышенного атмосферного давления. Столбики термометров будут держаться в пределах +6…+11 градусов ночью и +17…+22 градусов днем.

Воскресенье, 27 сентября

На западе страны сохранится антициклональная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура составит +6…+11 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В северных областях ожидается переменная облачность без осадков. Ночью прогнозируется до +8…+13 градусов, а днем – +16…+21 градусов.

В центральных регионах местами небольшой дождь возможен только в Днепропетровской области. При этом температура воздуха опустится до +11…+16 градусов ночью и повысится до +16…+21 градуса днем.

На юге будет преобладать погода без осадков, однако в Крыму местами будут идти дожди. Осадки будут небольшими. Столбики термометров покажут +11…+16 градусов ночью и +19…+24 градуса днем.

В восточных областях местами ожидается небольшой дождь. При этом температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 градусов, а днем – +15…+21 градус.