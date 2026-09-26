Там температура повітря вдень сягатиме +24 градусів. Про це мовиться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на вихідні

Субота, 26 вересня

У західних областях істотних опадів не очікується, місцями можливий туман. Температура повітря становитиме +5…+10 градусів уночі та +16…+21 градус вдень.

На Півночі країни прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура становитиме +6…+11 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+21 градус.

У центральних областях теж буде суха погода. Вночі та в першій половині дня місцями накриватиме туман. У нічні години прогнозують в межах +8…+13 градусів, а вдень потепліє до +17…+22 градусів.

У південних регіонах та в Криму опадів теж не очікується. Вночі місцями можливий слабкий туман. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень пригріє до +19…+24 градусів.

У східних областях також буде сухо через підвищений атмосферний тиск. Стовпчики термометрів триматимуться в межах +6…+11 градусів уночі та +17…+22 градусів удень.

Неділя, 27 вересня

На Заході країни збережеться антициклональна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура становитиме +6…+11 градусів уночі, а вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі прогнозують до +8…+13 градусів, а вдень – +16…+21 градусів.

У центральних регіонах місцями невеликий дощ можливий лише на Дніпропетровщині. При цьому температура повітря опуститься до +11…+16 градусів уночі та підвищиться до +16…+21 градуса удень.

На Півдні переважатиме погода без опадів, однак у Криму місцями дощитиме. Опади будуть невеликими. Стовпчики термометрів покажуть +11…+16 градусів уночі та +19…+24 градуси вдень.

У східних областях місцями очікується невеликий дощ. Водночас температура повітря у нічні години становитиме +10…+15 градусів та +15…+21 градусів – у денні.