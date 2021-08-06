Палящая жара до +34 и грозы на Востоке: погода на выходные 7– 8 августа

Жара все еще не покидает Украину. На выходных 7– 8 августа синоптики прогнозируют до +34 градусов, часть регионов накроют грозы.

Осадки прогнозируют в основном в восточных и северных областях. При этом теплее всего будет на Луганщине.

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Прогноз погоды на субботу, 7 августа

В западных регионах будет ясно. Температура воздуха там будет колебаться в пределах +23...+25 градусов. На Юге также без осадков, но теплее. На Херсонщине, в частности. прогнозируют до +33. Зато Восток и Север накроют грозы, а на Луганщине столбики термометров поднимутся до +34.

Осадки прогнозируют в таких областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Днепропетровская;

Полтавская.



Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на воскресенье, 8 августа

В воскресенье в Украине станет еще жарче. В западных областях температура воздуха днем будет достигать +26...+28 градусов, а на Закарпатье и вовсе прогнозируют до +31. Почти по всей территории Украины будет ясно, кроме нескольких регионов.

Дожди только в оккупированном Крыму, а также в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Теплее всего будет на Луганщине, там дневная температура воздуха будет удерживаться в пределах +32...+34 градусов.



Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра

Как пояснила синоптик Наталка Диденко, сильные дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны. Грозовые дожди прогнозируют лишь ночью на Левобережье, однако очень неравномерно. Зато в Киеве суббота и воскресенье обойдутся без дождей.