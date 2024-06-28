Сильные грозовые ливни снова накроют некоторые области

Последние выходные июня в Украине будут жаркими. В основном ожидается малооблачная погода, впрочем, в части областей пройдут сильные грозовые ливни.

Где и когда снова будет непогода, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, какая будет температура в последние дни июня.

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Где будут сильные ливни с грозами на выходных

В последние дни июня на большей части территории Украины ожидается ощутимое повышение температуры в связи с прогревом воздушной массы, циркулирующей в пределах малоподвижного антициклона, который расположится над Восточной Европой.

В целом дожди не прогнозируются. Только в субботу на крайнем Западе слабоактивный атмосферный фронт принесет жителям некоторых областей грозовые ливни.

Синоптик отметил, что в связи с ростом температуры воздуха и отсутствием осадков, почти по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

В западных областях (29 июня, – 24 Канал) ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем местами сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью составит +15 – +20 градусов, днем +24 – +29.

Тем временем в северных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +26 – +31.

В центральных регионах небольшая облачность, также без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +14 – +19, днем +27 – +32 градуса.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +16 – +21, днем +28 – +33.

На Востоке в субботу также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +26 – +31.

По прогнозу Кибальчича, в последнее воскресенье месяца, 30 июня, дожди и грозы в Украине не ожидаются уже нигде.