До +38, но местами с грозами и шквалами: какая будет погода на выходных

В эти выходные в Украине сильная жара начнет ослабевать. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в большинстве областей ожидается понижение температуры воздуха, за исключением юго-востока и Крыма.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды на выходные?

Суббота, 8 июля

В западных областях ночью местами будет идти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +12...+17 градусов ночью и +26...+31 градусов днем.

На севере ночью ожидаются дожди с грозами, а местами также со шквалами. Днем кое-где возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров покажут +14...+20 градусов ночью и достигнут +26...+31 градусов днем.

Грозовые дожди охватят центральные области. В отдельных районах возможны шквалы со скоростью до 17 – 22 метров в секунду и град. Температура воздуха ночью будет в пределах +20...+25 градусов, а днем – +30...+35 градусов. При этом в Днепропетровской области местами температура поднимется до +38 градусов.

На юге только днем возможны грозовые дожди. Местами возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ночью ожидается +21...+26 градусов, а днем температура поднимется до +31...+36 градусов. В Херсонской и Запорожской областях местами температура воздуха достигнет +38 градусов.

В восточных областях прогнозируется переменная и жаркая погода. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем ожидаются грозы, местами ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду. Температура воздуха составит +20...+25 градусов ночью и +32...+37 градусов днем.

Воскресенье, 9 августа

В западных областях под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков. Температура ночью снизится до +11...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.

На севере также будет сухая погода. Ночью прогнозируется +11...+16 градусов, а днем – в пределах +24...+29 градусов.

В центральных областях будет малооблачно и без осадков. Температура составит от +15 до +20 градусов ночью и от +27 до +32 градусов днем.

На юге страны и в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Ночью температура будет колебаться в пределах +17...+22 градусов, а днем – от +29 до +34 градусов.

В восточных областях также не будет осадков. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, а днем прогреется до +28...+33 градусов.