Какая будет зима в Украине: теплая или с сильными морозами и снегом

Вскоре начнется последний месяц осени, а пока украинцы еще могут насладиться теплой, впрочем, дождливой погодой. Тем временем синоптики уже сделали первые прогнозы на зиму 2023 – 2024.

Будет тепло или ударят сильные морозы и засыпают снегом, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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Какая будет погода этой зимой

Метеоролог отметила, что зимы в Украине невероятно похожи. Так, погода в декабре практически не будет отличаться от той, что была в прошлом году.

Мартазинова добавила, что зимы стали неустойчивыми по температурному режиму. Снова ожидаются температурные качели. Впрочем, не столь сильные, как в теплое время, когда столбик термометра менял показатели даже на 10 градусов в течение двух дней.

Интересно, что осадков тоже будет мало. Причем из-за преимущественно плюсовых температур это в основном снег с дождем или мокрый снег.

Все похолодания будут очень кратковременными, неустойчивыми. Они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные. Практически обойдется без особых морозов – 0 – 5 градусов в дневное время,

– спрогнозировала метеоролог

Довольно теплый декабрь

Вазира Мартазинова прогнозирует, что в декабре будет достаточно теплая, как для зимы, погода. В середине месяца все же возможно резкое похолодание с морозами до 15 градусов. Правда, вероятно, будет длиться всего несколько дней.

Дальше снова пойдет потепление,

– отметила представитель Укргидрометцентра.

Мягкий январь

Январь 2024 года будет мягким и пройдет аналогично, как в 2023. Небольшие плюсовые температуры могут наблюдаться как днем, так и ночью.

+5 градусов – это предельные значения. Не думаю, что в январе или феврале будет +7, так не получается. Но дневные температуры могут быть от 0 до +5 градусов. Ночные – от 0 до -5 градусов. Преимущественно будет такая картина,

– отметила Мартазинова.

Кстати, январь тоже будет малоснежным и почти без осадков. Морозов мало. Мощных может и не быть. В частности, в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже уровня 7 – 10 градусов мороза.